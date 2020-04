Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, pana acum, 257 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 91…

- Alte noi 215 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 2.460, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica miercuri la ora 13.00. De la debutul epidemiei, 252 de persoane confirmate cu COVID-19 s-au vindecat. Pana astazi, 1…

- ■ 2.245 de cazuri confirmate Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16…

- Țara noastra se apropie de pragul de 2.000 de cazuri de coronavirus. Pana luni, 30 martie, au fost confirmate 1.952 de cazuri de COVID-19. Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate – 55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 7 la Craiova, 11 la…

- Inca sapte persoane au fost diagnosticate cu noul virus in urma testelor efectuate noaptea trecuta la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Deocamdata nu avem date despre pacienti. Alte 52 de teste au iesit negative. Vom reveni cu amanunte.

- Numarul persoanelor din judet care au fost infectate cu noul coronavirus a ajuns marti dimineata la 13. Dintre acestea, 12 sunt internate la Iasi, iar una la Cluj. Vedeti pe harta care este situatia in toata tara: Statistic, cel mai rau situat este Bucurestiul, cu 43 de cazuri confirmate. Urmeaza Hunedoara…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…