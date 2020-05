Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, marti, ca in urma discutiilor avute la Budapesta cu omologul din Ungaria, s-a convenit sa se deschida alte cinci puncte de frontiera pentru intrarea in Romania. "De maine, in urma discutiilor, Politia de Frontiera din Romania si din Ungaria vor…

- "Autoritatile din Ungaria au stabilit un orar de tranzit pentru romanii care vor sa traverseze Ungaria. A fost stabilit un orar de tranzit. Cred ca nu are putere politia de frontiera din Nadlac pentru a opri pe cineva in Ungaria. Este un fake news si aveti imagini eronate. In Ungaria exista…

- Autoritatile ungare permit incepand de marți intrarea in Ungaria, cetatenilor Uniunii Europene, prin Nadlac 1, in intervalul orar 7.00 – 1.00 (ora Romaniei), fața de 11.00 – 23.00 cum era de la inceputul epidemiei. Poliția de Frontiera a anunțat ca in urma ințelegerilor bilaterale dintre autoritațile…

- Mii de persoane și sute de mijloace auto au intrat in țara de la inceputul saptamani prin Punctul de trecere a frontierei Nadlac I, insa numarul a fost depașit de cei care au luat drumul Europei. Deși s-a lucrat la capacitate maxima, prin 6 cai de intrari și ieșiri din țara, timpii de așteptare in…

- Romanii pot calatori in anumite condiții in Ungaria, care și-a deschis frontierele din data de 24 aprilie. Restricțiile impuse de țara vecina ca urmare a infectarilor cu coronavirus au fost relaxate și au intrat in vigoare in urma cu doua zile. Noile condiții de intrare in țara, prin punctul de frontiera…

- Seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, Marin Bondar, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca la ora 16,00 au fost inchise punctele de trecere a frontierei bihorene de la Salonta, Sacuieni si Valea lui Mihai, respectiv Turnu, din judetul Arad, toate din structura ITPF…