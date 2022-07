Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali au depistat, in noaptea de miercuri spre joi, in timpul unei misiuni de patrulare in zona centrala a municipiului Timisoara, un grup de cinci barbati care pareau a fi migranti si care, la observarea patrulei, au devenit agitati.Imediat, politistii locali din apropierea Spitalului de…

- Polițiștii locali au acționat și in acest sfarșit de saptamana pentru luarea masurilor legale in cazurile de tulburare a liniștii publice, prin muzica la intensitate ridicata, pe timp de noapte, pentru aplanarea de scandaluri și sancționarea celor care au turat motoarele la maxim, deranjand locatarii…

- Politistii de frontiera din Sectorul Jimbolia au depistat, in cateva ore, in cadrul unor actiuni pe linia migratiei ilegale, in doua autovehicule, 31 de cetateni indieni care nu isi justificau prezenta in zona de frontiera si care au intrat ilegal in tara, din Serbia, cu intentia de a ajunge in spatiul…

- Politistii de frontiera din cadrul Nadlac II au depistat 26 de cetateni din Afganistan, India, Bangladesh și Tunisia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport.

- Un iesean a fost obligat sa-si ia gunoaiele acasa dupa ce le-a aruncat in padurea Barnova. El a fost prins dupa ce politistii locali au gasit printre resturi acte pe care trecuta adresa. ieseanul s-a ales si cu o amenda de 1.500 de lei. Despre acest lucru au scris politistii locali din Barnova pe pagina…

- Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida s-au deplasat aseara, in jurul orei 22:30, pe strada Progresul, unde s-a reclamat faptul ca se tulbura liniștea publica, prin muzica la intensitate ridicata. „La fața locului, s-a constatat ca avea loc un priveghi, la care participau aproximativ…

- Calatorie spre vestul Europei finalizata la Timișoara pentru 10 indieni și pakistanezi. Ei au trecut ilegal granița din Serbia și au ajuns pana la Timișoara. Au fost prinși insa de polițiștii locali, in Calea Lipovei.

- Acțiune a polițiștilor locali pe linia publicitații: au fost aplicate 30 de sancțiuni pentru panouri fara documente și afișe lipite in locuri neautorizate Polițiștii locali au organizat, in ultimele doua saptamani, o ampla acțiune de verificare a modului in care se respecta legislația referitoare la…