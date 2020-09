Stiri pe aceeasi tema

- Continua valul de demisii in PNL, dupa rezultatele slabe din unele judete la alegerile locale. Dupa Nicolae Robu (PNL Timis) si Lucian Heius (PNL Hunedoara), in Biroul Politic National al partidului si-au anuntat demisia inca cinci lideri judeteni. Astfel, au demisionat Ionel Palar, presedintele…

- Confom surselor Digi24, este vorba de președinții filialelor de la Ialomița, Braila, Buzau, Satu-Mare, Hunedoara și Bacau. Aceștia au obținut scoruri sub 20% in județele lor. Anterior, și-a dat demisia și președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, dupa ce a fost invins in cursa pentru primaria Timișoarei…

- Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a reluat luni, 14 septembrie, achiziția a peste 167.000 de tablete cu internet pe doi ani pentru elevii din medii defavorizate din 27 de județe, informeaza HotNews.Dupa eșecul licitației anterioare, in care s-a incheiat un acord-cadru cu Orange pentru…

- Pana astazi, 18 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 72.208 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 33.135 pacienți au fost declarați vindecați și 8.316 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Pana astazi, 2.074 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 20.07.2020 (10:00) – 21.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 36 decese ( 26 barbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud,…