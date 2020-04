Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca noua decese in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In cea mai recenta lista a victimelor este inclusa și o infirmiera din Arad, in varsta de 59 de ani. Bilanțul național a ajuns la 479. Iata, mai jos, lista…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca 10 persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total al epidemiei de coronavirus in Romania a ajuns la 372 de morți. Pana astazi, in țara noastra au fost confirmate 7.216 cazuri de infectare cu SARS-CoV2. Iata…

- Inca cinci decese au fost raportate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), iar numarul total ajunge la 362 de persoane care și-au pierdut viața pe teritoriul Romaniei din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie, de 66 ani din județul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca 13 decese survenite in urma complicațiilor provocate de coronavirus, bilanțul total al morților ajungand in Romania la 331. Iata cea mai recenta lista a deceselor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 319 Barbat, 78 ani din județul Suceava.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 12 romani au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 282 de decese. Iata cea mai recenta lista a victimelor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 271 Barbat, 70 de ani din…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta dupa-amiaza patru noi decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Doua dintre decese sunt persoane varstnice din vestul țarii. Astfel, o femeie in varsta de 69 de ani, din județul Hunedoara,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca doua decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Un barbat din județul Sibiu, internat in data de 26 martie la Spitalul Județean Sibiu a murit ieri, analizele confirmand azi ca era…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca trei persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Toate cele trei victime anunțate azi sunt femei in varsta care sufereau și de alte afecțiuni cronice. Una dintre victime este o femeie 71 ani din Arad cunoscuta cu…