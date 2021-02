Încă cinci condamnaţi la moarte, executaţi în Irak, ţara cu cele mai multe execuţii din lume Cinci irakieni condamnati la moarte pentru ''terorism'' au fost executati marti in inchisoarea din Nassiriya (sudul Irakului), intr-o noua serie de pedepse capitale puse in aplicare in tara cu cele mai numeroase executii din lume, informeaza AFP. Pentru acesti cinci condamnati, justitia a primit un ordin de executie ratificat de presedintie. Aceasta semnatura este indispensabila si a fost deja aplicata in cazul a peste 340 de condamnari pentru "fapte criminale sau teroriste", potrivit unor surse securitare din cadrul presedintiei irakiene. Aceste documente au fost semnate din 2014,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

