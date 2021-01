Încă cinci ani de închisoare pentru Adrian Mititelu Finantatorul echipei de fotbal U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a fost condamnat de Tribunalul Dolj la cinci ani de inchisoare cu executare. Este vorba de un dosar de evaziune fiscala, instrumentat de procurorii DIICOT-Structura Centrala. Pedeapsa cuprinde si cei trei ani de inchisoare primita de Mititelu in dosarul privind transferul fotbalistului Mihai Costea la Steaua Bucuresti. Hotararea instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Craiova. Procurorii DIICOT anunțau, pe 29 octombrie 2014 trimiterea in judecata a noua inculpați. Au fost acuzați de constituirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, inca odata, menținerea arestului preventiv fața de un executor judecatoresc. Acesta a fost incarcerat in decembrie 2019, in baza unui mandat de arestare in lipsa emis de Curtea de Apel Craiova. Inculpatul a fost trimis in judecata pentru comiterea…

- Condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare, Adrian Mititelu, finantatorul FCU Craiova, a formulat o contestație in anulare la Curtea de Apel Craiova. Contestația in anulare este o cale extraordinara de atac a unei hotarari definitive, care se poate formula numai pentru cateva motive.…

- Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 36 de persoane acuzate de comiterea inșelaciune in dauna unor societați de asigurari. Printre infracțiunile reținute de anchetatori se mai numara constituirea unui grup infracțional, falsul in inscrisuri și in declarații, dar și uzul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa-l condamne la trei ani de inchisoare cu executare pe Adrian Mititelu, finantatorul FCU Craiova. Gigel Preoteasa, secretar al SC Fotbal Club U Craiova SA la data faptelor, a primit o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare cu suspendare. Initial,…

- Patronul clubului din Liga a II-a de fotbal FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Craiova la 3 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, pedeapsa care se va executa in regim de detentie, informeaza portalul instantelor de judecata. "In baza art.9…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la patru ani si sapte luni de inchisoare un craiovean de 57 de ani, acuzat de tentativa de omor. Anchetatorii susțin ca inculpatul a injunghiat un barbat dupa o altercatie izbucnita intr-un bar din cartierul Craiovita Noua. Incidentul a…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inapoiat procurorilor dosarul unui executor judecatoresc trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni. Este vorba de infractiuni de abuz in serviciu, delapidare sau inselaciune. Prejudiciul adus unui numar de 42 de persoane fizice și juridice…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au dispus inceperea judecarii a patru politisti din cadrul Serviciului Rutier Olt. Hotararea instantei a fost contestata la Curtea de Apel Craiova. In acest dosar, inculpații sunt acuzați ca au primit diverse sume de bani de la șoferii care incalcau normele rutiere.…