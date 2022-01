Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut administratorul unei galerii de arta, suspectat ca in perioada decembrie 2020 iunie 2021, si ar fi insusit mai multe tablouri semnate de autori precum Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian sau Theodor Pallady. Conform anchetatorilor, bunurile ar fi fost destinate vanzarii, prejudiciul…

- Politistii si procurorii fac, joi, zece perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Iasi si Botosani, inclusiv la o institutie de cultura, intr-un dosar in care reprezentantul unei galerii de arta din Capitala este suspectat ca a vandut tablouri atribuite in mod nereal unor pictori renumiti,…

- Ieri, 4 noiembrie, persoanele banuite de comiterea furtului calificat dintr-o locuința din Mirșid au fost arestate de instanța, iar bunurile sustrase au fost recuperate și predate persoanei vatamate. In urma investigațiilor polițiștilor, miercuri, 3 noiembrie, doi barbați, in varsta de 32 și 36 de ani,…