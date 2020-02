Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.

- Conform datelor prezentate de autoritatile medicale chineze, in China au murit 1.113 persoane, carora li se adauga cele doua decese inregistrate in afara tarii, in Hong Kong si Filipine. Numarul imbolnavirilor in China este de 44.653 de cazuri, in timp ce, in afara teritoriului chinez, s-au inregistrat…

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus în aceasta provincie, ceea ce înseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata…

- Autoritațile de sanatate de publica din privincia chineza Hubei au anunțat marți ca alte 103 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului. Bilanțul total se ridica acum la 1.011 decese in China continentala și 1.013 la nivel global, relateaza CNN. Astfel, numarul deceselor din centrul…

- Autoritațile de sanatate de publica din privincia chineza Hubei au anunțat marți ca alte 103 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului. Bilanțul total se ridica acum la 1.011 decese in China continentala și 1.013 la nivel global, relateaza CNN, citat de digi24.ro.

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de pragul de 900, in timp ce numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000, relateaza CNN. O echipa a Organizației Mondiale a Sanatații a plecat in China pentru a ajuta la combaterea virusului.Autoritațile din provincia Hubei, aflata in…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 563 in China, iar experții in domeniul sanatații se pregatesc de o reuniune care va avea loc la Geneva, saptamana viitoare, in incercarea de a dezvolta un vaccin care sa combata infecția, scrie Guardian, potrivit Hotnews. Autoritațile din China au…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…