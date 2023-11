Stiri pe aceeasi tema

- 86 de cetațeni romani și membri de familie ai acestora, evacuați din Fașia Gaza, au fost transportați marți in Romania la bordul unei curse speciale, operate de Tarom, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pana in prezent, 220 de cetațeni romani și membri de familie ai acestora au fost evacuați…

- Un grup de 86 de cetateni romani si membri de familie evacuati din Fasia Gaza a ajuns in Romania, marti, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Un grup de 86 de cetateni romani si membri de familie evacuati din Fasia Gaza a ajuns in Romania, marti, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Un grup de 41 de cetațeni romani și membri de familie ai acestora, care se aflau in Fașia Gaza, au ajuns in Romania.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca sambata, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstituționale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo și al…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca sambata, 11 noiembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 41 de cetateni romani si membri de familie ai acestora…

- Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetațeni romani și membri ai familiilor acestora care au fost evacuați din Fașia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…

- Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetațeni romani și membri ai familiilor acestora care au fost evacuați din Fașia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…

- Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…