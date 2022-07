Stiri pe aceeasi tema

- Desființarea centrelor de plasament reprezinta o cursa contracronometru. Modificarile aduse legii cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului spun ca acestea trebuie sa-și inchida porțile definitiv pana spre sfarșitul anului.Copiii abandonați din aceste centre vor fi relocați…

- Un numar de 388 de copii au fost parasiti in maternitati si in alte unitati sanitare in 2021, cu 43 de copii mai putini fata de perioada similara din 2020, conform datelor publicate pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA). Fii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Iasi, ca persoanele cu dizabilitati nu vor mai trebui sa se deplaseze la comisiile de specialitate pentru reevaluarea dosarelor, iar acestea vor putea fi transmise prin intermediul unei platforme digitale care va fi in functiune la inceputul anului…

- 2,5 miliarde de oameni au nevoie de „dispozitive de asistența”, precum scaune rulante, aparate auditive, ochelari sau aplicații digitale care sprijina comunicarea, arata un nou raport publicat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și UNICEF. Mai mult de jumatate nu au insa acces la ele. Aproape…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba atrage atenția ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile și completarile ulterioare, persoana cu certificat de incadrare in grad…

- D.G.A.S.P.C. Vrancea cauta asistenți maternali profesioniști. Asistentul maternal profesionist este o persoana fizica, atestata, care asigura ingrijirea și educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii are in plasament sau incredințare. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…

