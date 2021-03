Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata "ca masura de precautie", in asteptarea instructiunilor din partea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), a anunțat directorul general al Sanatatii, noteaza AFP, citat de Agerpres.Portugalia a administrat deja aproximativ 400.000 de doze din vaccinul AstraZeneca si are in stoc…

- Spania a luat luni decizia de a suspenda din precautie injectarea vaccinului de la AstraZeneca contra Covid-19, la fel ca multe alte tari dupa semnalarea de efecte secundare, a anuntat ministrul Sanatatii Carolina Darias, informeaza AFP.

- Germania a suspendat folosirea vaccinului impotriva Covid-19 al companiei AstraZeneca, in mijlocul ingrijorarilor legate de posibilele efecte adverse ale vaccinului, relateaza Deutsche Welle și The Independent . Ulterior, și Franța și Italia au anunțat suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca tot pe baza…

- Momentul în care în fotbalul românesc va funcționa video arbitrajul se apropie, informeaza Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu. Discuțiile dintre Federație și LPF vor duce spre un numitor comun. Astfel, conform lui Vochin a fost lamurita și problema…

- Germania a suspendat luni, „cu titlu preventiv”, utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al laboratorului britanico-suedez AstraZeneca. Decizii identice au mai luat Franta si Italia, dar si Danemarca, Irlanda si Olanda, relateaza AFP.

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca a incheiat acorduri de productie a vaccinului impotriva covid-19 Sputnik V ”cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania” in asteptarea omologarii vaccinului in Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca s-a ajuns la acorduri pentru producerea vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V "cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania", în asteptarea omologarii acestuia în Uniunea Europeana, transmite AFP și Agerpres."În momentul…

- Pasate între FRF și LPF, costurile implementarii sistemului VAR vor fi resimțite și de echipele din Liga 1, dupa cum informeaza Marius Avram, fost arbitru internațional.Într-o intervenție la Prosport, Avram a explicat exact cât vor avea de platit cluburile din Liga 1 odata cu implementarea…