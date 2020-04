Stiri pe aceeasi tema

- Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase in data de 03.04.2020, transferat in secția ATI in data de 11.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 05.04.2020. Decedat pe data de 19.04.2020. Comorbiditați: HTA, insuficiența cardiaca,…

Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase in data de 03.04.2020, transferat in secția ATI in data de 11.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 05.04.2020.Decedat pe data de 19.04.2020. Comorbiditați: HTA, insuficiență cardiaca

- Update. ora 13.58 Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut contact cu cazul confirmat care a și decedat pe data de 26.03.2020 Data debut: 01.04.2020 Data recoltare: 01.04.2020 Data rezultat: 02.04.2020 – pozitiv;…

- Deces 249 Barbat, 79 ani, județul Arad. Internat în Spitalul Clinic Județean Arad în data de 8.04.2020 cu Pneumonie. Insuficiența respiratorie acuta. Recoltare pentru COVID-19 in 8.04.2020 Rezultat pozitiv în data de 8.04.2020. Decedat în data de…

- In cursul serii trecute au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…

