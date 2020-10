In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 5.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, rezultate din 36.181 teste. Situația este grava la terapie intensiva, unde sunt internate 923 de persoane. Pana astazi in Romania au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 172.513 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.753 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…