"Ca urmare a informatiilor aparute in presa centrala cu privire la gazele lacrimogene utilizate in seara zilei de 10 august in Piata Victoriei, va informam ca, in ultimele 24 de ore, s-au prezentat la UPU, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, 5 persoane care si-au manifestat ingrijorarea fata de consecintele ce le-ar putea avea aceste gaze asupra sanatatii dumnealor. Simptomul a fost unul comun pentru toate cele 5 persoane, respectiv tuse seaca. Toate cele 5 persoane au prezentat o stare clinica buna, fara modificari biologice si nu au necesitat spitalizare", se arata intr-un comunicat…