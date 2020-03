Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infecțioase vrea sa extinda instalația de oxigen și in afara secției de terapie intensiva, pentru a deservi intregul spital, a anunțat, luni, Claudia Cambrea, directorul medical al unitații. Instalația de oxigen este esențiala in tratarea bolnavilor infectați cu COVID-19: “Incercam…

- Al doilea pacient diagnosticat cu coronavirus la Cluj a fost declarat vindecat, anunța, vineri dimineața, prefectul județului Cluj – Mircea Abrudean. Este vorba despre un barbat din Satu Mare. Acesta a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, in data de 15 martie. Iata ca dupa…

- In momentul de fata, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, trei persoane bolnave de coronavirus sunt internate la Terapie Intensiva, a declarat directorul institutiei, Carmen Dorobat. Cei trei pacienti nu sunt intubati, dar sunt tinuti sub observatie. Carmen Dorobat: Pacientii gravi sunt trei,…

- Inca opt persoane confirmate cu coronavirus, numarul total a ajuns astfel la 131. Dintre acestea, 11 sunt cadre medicale! La Brașov, patru persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu COVID 19. Ora 13.45 Doua persoane provin din centrul de carantina. In momentul acesta sunt internate și izolate…

- Intr-un scenariu sumbru de viitor, precizeaza Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, Clinica Medicala I s-ar putea inchide. Corpul de cladire ar urma sa fie pregatit pentru alt tip de pacienți, care nu au coronavirus dar au alte tipuri de boli care se incadreaza pe specialitatea de infecțioase.…

- In Romania numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a ajuns la 47. Ieri au fost confirmate trei cazuri la Iasi. Este vorba despre un barbat de 38 de ani, care a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv in Varșovia. Pacientul este politist de frontiera si se afla in autoizolare din…

- Aproximativ 40 de ieseni care au calatorit in zonele de risc privind epidemia de coronavirus s-au autoizolat la domiciliu in ultimele 24 de ore, la solicitarea medicilor. Ieri, la Spitalul de Boli Infectioase se asteptau rezultatele testelor la mai multi suspecti internati in spitalele din zona Moldovei,…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…