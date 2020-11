Încă 5 locuri la ATI COVID, la Spitalul Târgu-Cărbunești Conducerea Spitalului de Urgența din Targu-Carbunești, unitate medicala COVID, a decis sa suplimenteze cu 5 paturi Secția ATI. Aici vor fi aduși doar pacienții care sufera intervenții chirurgicale. Prin urmare, nu vor mai ajunge la recuperare in saloanele destinate pacienților COVID. Astfel, a fost ridicata o presiune de pe umerii medicilor care nu mai știau unde sa ii duca pe pacienții cu coronavirus aflați in stare grava. La Spitalul COVID 19 din Targu-Carbunești sunt aduși și bolnavii care au nevoie de operații și care sunt infectați cu coronavirus. Acum la Secția ATI sunt disponibile in total… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

