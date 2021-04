Alte cinci localitați din județul Ilfov intra in carantina. In judetul Ilfov se inregistreaza cea mai mare incidenta de infectare cu COVID-19 din Romania. Rata infectarilor cu Covid-19 este in Ilfov de 9,45 cazuri la mia de locuitori. Cele cinci localitați care intra in carantina sunt Cernica, Balaceanca, Caldararu, Poșta și Tanganu. Masura se aplica din aceasta seara. Comuna ilfoveana Cernica și satele aparținatoare intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 01.04.2021, de la ora 22:00, anunța Prefectura Ilfov. „Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Direcția…