Inca cinci decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1031 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;12107 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 11098 persoane vindecate, externate și la domiciliu; 449 persoane internate in spital și 560 persoane decedate. De la ultima informare transmisa de Direcția de Sanatate Publica Gorj, au fost inregistrate cinci decese:barbat in varsta de 56 ani- nu se cunosc comorbiditați;femeie in varsta de 57 ani- comorbiditați: episoade depresive;femeie…