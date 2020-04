Încă 5 cazuri de COVID 19 în Gorj Județul Gorj inregistreaza inca 5 cazuri de COVID 19. Astfel, fața de sambata, acum sunt in total 17 gorjeni depistați cu noul coronavirus. Este vorba de 5 femei de la fabrica de confecții din Motru, colege de serviciu cu salariata, de 58 de ani, depistata vineri cu COVID 19. Este de precizat ca toate cele 160 de angajate ale fabricii se afla in prezent in izolare. In Gorj sunt și șapte vindecați, precum și doua decese. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

