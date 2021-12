Stiri pe aceeasi tema

- Inca 5 cazuri noi de infectare cu Omicron au fost confirmate astazi, 31.12.2021, in Romania.Numarul cazurilor cu varianta OMICRON a virusului Sars Cov 2 a crescut la 43.Oficial de la Ministerul Sanatatii Numarul cazurilor cu varianta OMICRON a virusului Sars Cov 2 a crescut la 43.Inca 5 cazuri noi au…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS CoV 2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, cele mai multe persoane infectare, in numar de 10, sunt din municipiul Bucuresti, alte 2 persoane sunt…

- Ministerul Sanatații anunța alte doua cazuri noi de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Este vorba de o femeie și un barbat care au calatorit in Nigeria. In total, in Romania au fost confirmate 15 cazuri cu varianta Omicron. „Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- Doua noi cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie in varsta de 65 ani si un barbat de 67 de ani. Ambele persoane sunt din judetul Brasov si au istoric de calatorie in Nigeria. Cei doi sunt…

- Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 20.12.2021, in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 65 ani și un barbat de 67 de ani. Ambele persoane sunt din județul Brașov și au istoric de calatorie in Nigeria.Cei doi sunt vaccinați…

- A fost confirmat cel de al 11 lea caz de de infectare cu varianta OMICRON a virusului Sars Cov 2. Astazi, 15 decembrie 2021 a fost confirmat si al 11 lea caz de infectare cu varianta OMICRON a virusului Sars Cov 2. Este vorba despre o femeie in varsta de 31 de ani din Bucuresti, fara istoric de calatorie…

- Inca 4 cazuri cu varianta Omicron au fost confirmate in Romania, a anunțat, sambata seara, Ministerul Sanatații, printr-un comunicat de presa. In total, din 4 decembrie cand au fost anunțate primele cazuri, in Romania s-au inregistrat 7 cazuri cu aceasta varianta. „Este vorba despre sportivul al carui…

- In aceasta dupa amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secventieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico Militara Cantacuzino Bucuresti care confirma prezenta noii tulpini OMICRON la doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud care a aterizat la…