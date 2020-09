Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat joi presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP. Anterior, institutia financiara internationala estima ca…

- ​Puțin peste 20% dintre angajații români care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca iau serios în calcul sa-și schimbe domeniul de activitate din cauza efectelor pandemiei de Covid-19, fiind inclusiv dispuși sa o ia de la zero în cariera. Aproape…

- Airbnb a obtinut venituri trimestriale in valoare de 335 de milioane de dolari, in declin accentual comparativ cu veniturile de pesgte 1 miliard de dolari obtinute in intervalul similar al anului trecut. Pierderile inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare se ridica la 400 de milioane de dolari.…

- Organizatorii US Open au anuntat ca premiile totale ale editiei 2020 a US Open vor fi de 53,4 milioane de dolari (45 de milioane de euro), cu sase la suta mai mici fata de 2019, cand au fost de 57 de milioane de dolari, un record, potrivit news.ro.Cea mai mare scadere este la castigatorii probelor…

- McKinsey: Economia globala scade cu pana la 8% din cauza pandemiei, procent pe care il va recupera in doua decenii. Romania ar putea inregistra un salt de 9%, pana in 2040 Economia globala ar putea scadea cu pana la 8% in 2020, din cauza pandemiei de COVID-19 procent pe care l-ar putea recupera in urmatoarele…

- Grupul german Continental, cu peste 20.000 de angajați și in Romania, anunța concedieri, pe fondul unei cereri scazute din cauza pandemiei Grupul german Continental trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro si probabil va trebui sa recurga la concedieri, pe fondul unei cereri scazute…