Încă 47 de decese provocate de coronavirus în China. 427 de noi cazuri de îmbolnăvire confirmate Vineri inca 47 de persoane au murit in China din cauza coronavirusului, potrivit Comisiei Nationale de Sanatate, doar doua dintre acestea fiind in afara provinciei Hubei, epicentrul imbolnavirilor. De la izbucnirea imbolnavirilor, in decembrie anul trecut, 2.835 de persoane au murit in China. La inceputul lunii februarie, China raporta zilnic mii de noi cazuri, dar acum numarul acestora s-a stabilizat. Miercuri, pentru prima data de la aparitia cazurilor de imbolnavire cu coronavirus, numarul cazurilor raportate in afara Chinei intr-o singura zi a fost mai mare decat al celor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

