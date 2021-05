Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 1,14 (ieri 1,19); -persoane internate la ATI: 38 (ieri 37); -persoane internate in spital: 290 (ieri 306); -persoane diagnosticate pozitiv: 26.711 (ieri 26.654) -cazuri nou confirmate, in ultimele 24 de […] Articolul Inca 42 de argeșeni infectați cu noul coronavirus apare prima data in Observator de Argeș .