Pana astazi, 13 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. Totodata, pana in prezent, 573 de pacienți cu […] Inca 41 de bolnavi cu Covid-19 in Argeș