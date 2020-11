Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a vizitat, duminica, insotit de primarul general Nicusor Dan si prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, call center-ul DSP Bucuresti amenajat la Arena Nationala, pentru a le multumi voluntarilor - studenti la medicina - care raspund apelurilor cetatenilor. "Impreuna cu domnul…

- Premierul Ludovic Orban a ținut sa-l laude pe primarul general al Capitalei Nicușor Dan pentru ca a crescut capacitatea Ambulanței cu 40 de cadre medicale.„A crescut capacitatea Ambulanței. Domnul primar general deja a luat decizia de a suplimenta efectivele Ambulanței cu 40 de cadre medicale”,…

- N. Dumitrescu Caravana de testari gratuite intitulata “Nu am facut destul” ajunge, la sfarsitul acestei saptamani, si in Prahova, in satele Apostolache si Iordacheanu. Organizata de catre Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer si Asociația Pacienților Cronici din Romania, prin intermediul acestei…

- Premierul Ludovic Orban a admis ca școlile din București ar putea fi inchise daca va crește numarul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2. De asemenea, prim-ministrul a spus ca anumite zone ale Capitalei ar putea intra in carantina daca situația se va agrava. „Este reglementat in hotararea de…

- Activitatea secției s-a redus deocamdata cu o treime, iar intregul personal aflat in activitate este testat pentru a se stabili daca mai sunt persoane infectate și care vor fi masurile ce trebuie luate in continuare. Abia se mai liniștisera lucrurile la Spitalul Județean Buzau, dupa mai multe episoade…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit luni despre un subiect așteptat de toți pensionarii din Romania: majorarea pensiilor. Legea pensiilor prevede majorarea cu 40% a pensiilor incepand cu luna septembrie a anului in curs, dar premierul evita sa spuna daca legea va fi respectata. Ludovic Orban a vorbit despre…