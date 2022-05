Încă 4 zile de distracție, concursuri și concerte la Pitești! Vezi programul! Sarbatoarea continua la Pitești! Inca 4 zile de distracție, spectacole, concursuri și concerte pentru piteșteni! Transport gratuit prin curse regulate oferite de Publitrans, programate din 30 in 30 de minute, de la Teatrul „Al. Davila” pana in Parcul „Lunca Argeșului” și retur, in perioada 20-22 mai! Programul evenimentelor: • Joi, 19 mai: • Expoziție de fotografie „ParCool cu Arta” Parcul „Lunca Argeșului” • Visionarium – Digital 360 Theater – Kids in Space – lecție educativa despre spațiul stelar, desfașurata intr-un planetariu presostatic mobil Piața Primariei • Ora 19:00: Concert aniversar… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

