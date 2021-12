Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, in urma secvențierilor efectuate la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare „Cantacuzino”. Este vorba despre sportivul al carui rezultat parțial indica o suspiciune de infectarea cu tulpina Omicron și cei…

- Trei sportivi din lotul de 28 repatriați din Africa de Sud au fost confirmați cu COVID-19 in urma probelor recoltate in ziua a opta de catre DSP Maramureș, anunța Ministerul Sanatații, citat de Digi24 . „Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8-a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș…

- Doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Romania la persoane repatriate din Africa de Sud, a anunțat sambata seara Ministerul Sanatații. Institutul Național de Sanatate Publica ...

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat, sambata, ministrul sanatatii, Sajid Javid. Tot mai multe țari europene raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua varianta sud-africana a coronavirusului, Omicron.…