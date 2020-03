Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de infectare cu noul virus coronavirus sunt in creștere din ora in ora. La ora 20.15, DSP Alba a raportat inca 4 noi cazuri, la nivel național. Este vorba despre: Caz 110 Barbat, 31 ani, Constanța, contact caz 67 si 68 ( senatorul Chitac) Caz 111 Femeie, 53 ani, din Brașov, contact caz 76…

- Au fost confirmate oficial inca patru cazuri de coronavirus in Romania. Grupul de Comunicare Strategica aunta doua noi cazuri in Brasov si doua in Romania. Numarul testelor pozitive in Romania a ajuns la 79.Caz 76: Brașov, Barbat, 44 ani care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și…

- Potrivit DSP Brașov, inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in București, la INBI Matei Balș. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64 Este vorba despre pacienți care au intrat in contact cu persoane depistate pozitiv. Caz 60: Barbat, 39 ani, contact cu persoana…