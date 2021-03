Încă 4 localităţi din Ilfov au intrat în carantină pentru 14 zile Inca 4 localitati din Ilfov au intrat in carantina pentru 14 zile Înca patru localitati ilfovene situate în preajma Bucurestiului intra în carantina pentru 14 zile, în aceasta seara, la ora 22.oo, chiar de la aceasta ora, a anuntat Prefectura. Sunt în total 22 de localitati în carantina din cele 46 ale Judetului Ilfov, care este situat de jur împrejurul capitalei. Ilfovul a avut si astazi, pentru a sasea zi, consecutiv, cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19: 7,8 la mie. O mare parte a locuitorilor din judet lucreaza în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

