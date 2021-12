Stiri pe aceeasi tema

- Inca 4 cazuri cu varianta Omicron au fost confirmate in Romania, a anunțat, sambata seara, Ministerul Sanatații, printr-un comunicat de presa. In total, din 4 decembrie cand au fost anunțate primele cazuri, in Romania s-au inregistrat 7 cazuri cu aceasta varianta. „Este vorba despre sportivul al carui…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca pana in data de 5 decembrie au fost confirmate 6.918 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, din care 5.160 sunt cu varianta Delta, iar doua cu varianta noua Omicron.

- In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secventieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico-Militara Cantacuzino Bucuresti care confirma prezenta noii tulpini OMICRON la doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud care a aterizat la…

- Doua echipe de rugby care au participat la turneul din Africa de Sud la care au luat parte și rugbiștii romani din Baia Mare nu au mai putut parasi țara, dupa ce in randul jucatorilor au fost depistate cazuri de coronavirus. Unul dintre ele este suspect de varianta Omicron, scrie BBC.

- Olanda a confirmat duminica 13 cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului in randul celor 61 de pasageri testati pozitiv la COVID-19 dupa ce au sosit vineri cu doua zboruri din Africa de Sud, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Germania a anuntat sambata ca primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate la Munchen, transmite dpa.Cele doua persoane contaminate au intrat in Germania pe 24 noiembrie, venind pe calea aerului din Africa de Sud, a precizat ministrul sanatatii al landului…