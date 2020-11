Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| 15km din autostrada A10 Sebeș-Turda vor fi deschiși șoferilor JOI. Declarația Ministrului Transporturilor Vor fi date in trafic lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda si Varianta de Ocolire Bacau, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian…

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- ”Faptul ca nu s-a putut inainte nu inseamna ca nu se poate. Foarte bine: prin obtinerea de resurse financiare, prin imbunatatirea tuturor procedurilor prin imbunatatirea managementului proiectelor si, evident, prin contracte facute cu constructori seriosi care sa aiba capacitatea sa isi finalizeze lucrarile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, 20 noiembrie, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul, firma condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen.…