Încă 30 de zile în stare de alertă. Ce restricții se mențin Starea de alerta a fost prelungita cu inca 30 de zile incepand de vineri, 17 iulie, ca masura de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Astfel, ramane obligatorie purtarea mastii in spatiile inchise, magazine, mijloace de transport in comun si la locul de munca, dar se mentin si restrictiile privind restaurantele in spatii inchise, organizarea de mitinguri si unele evenimente. Practic, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise, in continuare, organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

