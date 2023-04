Stiri pe aceeasi tema

- Medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, a fost plasat in arest la domiciliu in urma unei decizii pronuntate, joi, de Tribunalul Bucuresti, scrie Agerpres.Decizia nu…

- Elevul care a injunghiat-o pe profesoara de japoneza ramane in arest preventiv, a decis miercuri Curtea de Apel București, care i-a respins acestuia contestația formulata impotriva deciziei Tribunalului București, informeaza Rador.Hotararea este definitiva. Minorul este acuzat de tentativa de omor…

- Curtea de Apel București a stabilit, marți, nedefinitiv, incetarea procesului de mare corupție „Hidroelectrica„ in care elena Udrea era acuzata de trafic de influența și spalarea banilor in legatura cu promovarea intereselor companiei energetice a omului de afaceri Bogdan Buzaianu. Fii la…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul Hidroelectrica cu privire la solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti in luna aprilie a anului 2022 referitoare la anularea procedurii de recrutare si selectie pentru ocuparea a cinci posturi de membri ai Directoratului, "obligand societatea sa emita o…

Tribunalul Bucuresti a dispus, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, potrivit Agerpres.

Curtea de Apel Bucuresti a anulat in prima instanta ordinul emis de ANRE anul trecut referitor la schimbarea modalitatii de compensare a facturilor producatorilor de energie din surse regenerabile, anunta duminica, intr-un comunicat, Alianta pentru Unirea Romanilor.

Curtea de Apel București a decis ca FC Rapid 1923 SA a caștigat toate marcile scoase la licitație cand falimentarul club Rapid a fost vandut. Instanța a anunșat marca AFC Rapid, deținuta de Horia Manoliu.

Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, ca neintemeiata, o contestatie depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie.