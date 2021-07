Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța despre decesul altor doi moldoveni din cauza complicațiilor provocate de Covid-19. Bilanțul total ajunge astfel la 6.182 de victime.

- Alți doi moldoveni au fost rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore.Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 6.156 in țara noastra.In prezent, 47 de pacienti sunt in stare extrem de grava (12 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata).

- Alți patru moldoveni au fost rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore.Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 6.145 in țara noastra.In prezent, 48 de pacienti sunt in stare extrem de grava (12 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata).

- Inca 3 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 6.132.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 72 și 86 de ani. Acestea sufereau și de alte boli.

- Inca 10 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 6 053.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 42 și 79 de ani.

- Inca 17 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 5762.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 60 și 84 de ani. Acestea sufereau și de alte boli.

- Inca 15 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 5745.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 56 și 85 de ani.

- Nicu Pleșca este originar din Singereii Noi, Balți și activeaza de mai mulți ani in domeniul Marketingului și IT. Recent, acesta și-a pierdut tatal, care in luna martie a fost infectat cu virusul Covid-19. Barbatul de 64 de ani s-a aflat timp de doua saptamani in reanimare, insa nu a reușit sa invinga…