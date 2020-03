Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. Este vorba despre un barbat din județul Neamț și doua femei din județul Suceava. Trei pacienți infectați cu CoVid-19 au murit astazi, numarul deceselor ajungand la 17, in Romania. Astfel, este vorba despre un barbat de 63 ani,…

- Inca trei persoane infectate cu coronavirus au decedat miercuri seara, arata un comunicat al autoritatilor. Este vorba despre un barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020, o femeie, 70 ani, din judetul…

- Miercuri seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Cele trei persoane aveau peste 60 de ani. Doua dintre decese s-au inregistrat in focarul de la Suceava. Cazurile raportate miercuri seara: 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamț, internat…

- In cursul acestei seri au fost raportate inca trei decese, ale unor pacienți testați pozitiv la infecția cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași, sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de…

- In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…

- In aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica.15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020 16. Femeie, 70…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte cazuri noi de coronavirus, numarul acestora la nivel national ajungand la 59. Este vorba despre un barbat de 53 ani, din Covasna, care a veni din Trentino, Italia, pe data de 8 martie si autoizolat la domiciliu,…