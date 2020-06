Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:19 – Inca doua decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat in Romania, numarul total ajungand la 1.126, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 78 de ani din Suceava, fara comorbiditati, si o femeie de 51 de ani din judetul Hunedoara. (Agerpres) UPDATE,…

- Doua femei, din centrul și sudul țarii, au decedat, astazi, rapuse de noul coronavirus, anunța Ministerul Sanatații. Totodata, instituția a confirmat și cele doua decese anunțate de presa din stanga Nistrului. Astfel, patru persoane au murit astazi, din cauza infecției cu Covid-19.

- În ultimele șapte zile în Rep. Moldova s-au înregistrat în total 1133 de cazuri de infecție cu COVID-19, o cifra record în istoria îmbolnavirilor provocate de noul coronavirus, în creștere cu 327 și cu 420 de cazuri fața de precedentele doua saptamâni.…

- Potrivit informației actualizate, inca 90 de persoane au fost tratate de noul coronavirus. Prin urmare, numarul celor vindecați in Moldova a ajuns la 1 272. Informația actualizata privind noile persoane tratate de COVID-19 a fost publicata de Ministerul Sanatații. Totodata ministerul anunța ca in stare…

- „Pe parcursul zilei de astazi, au fost efectuate 549 de probe, dintre care 110 au fost pozitive. Trei cazuri sunt de import și 107 sunt cu transmitere locala”, a declarat ministra sanatații, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbraveanu. În total, în Republica Moldova…

- Au fost raportate inca 13 decese, petrecute in perioada 22.03 – 30.03.2020, ale unor persoane confirmate cu noul coronavirus, la Spitalul Județean de Urgența din Suceava. Toate cele 13 persoane cu varsta cuprinsa intre 40 și 80 de ani au fost internate in Spitalul Judetean de Urgența Suceava, in mai…

- Spania a inregistrat un nou record de decese in 24 de ore cu 514 de persoane care au murit din cauza Covid-19 intre luni și marți, ceea ce face ca bilanțul sa urce la un total de 2.696 de decese, a anunțat Ministerul Sanatații, relateaza AFP. Numarul total de cazuri confirmate se apropie de 40.000,…

- In Spania, peste 33.000 de cazuri de COVID-19 si mai mult de 2.000 de persoane au decedat – sunt datele publicate astazi de Ministerul Sanatatii de la Madrid. Militarii au finalizat amenajarea spitalului de campanie, inceput in urma cu doua zile la centrul de targuri si expozitii, cu 5.500 de paturi,…