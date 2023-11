Stiri pe aceeasi tema

- Inca 26 de cetațeni romani vor fi evacuați, marți, din Fașia Gaza, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In aceasta dimineața, 86 de romani au ajuns in țara, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM.

- Inca 86 de cetațeni romani și familiile lor din au tranzitat punctul de frontier Rafah, fiind evacuați din Fașia Gaza spre Egipt, a anunțat duminica ministra de Externe Luminița Odobescu, intr-un mesaj pe Twitter/X. ”Aceștia se afla in siguranța pe teritoriul egiptean, indreptandu-se spre Cairo pentru…

- Un numar de 86 de cetațeni romani și membri de familie ai acestora au ieșit din Fașia Gaza prin punctul de frontiera Rafah (Republica Araba Egipt) și se afla pe teritoriul egiptean, in drum spre Cairo, a anunțat duminica Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Miercuri seara a aterizat la Aeroportul Otopeni avionul Tarom care a adus din Egipt cetațeni romani si membri ai familiilor acestora, in total 93 de persoane evacuate din Fasia Gaza. La bordul aeronavei s-au aflat si 36 de cetateni ai Republicii Moldova evacuati, de asemenea, din Fasia Gaza. Grupul…

- Peste 100 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți, anunța Ministerul roman de Externe. ”Un numar de 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat marți ca au fost identificati alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, care sunt ostatici in Fasia Gaza. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate…

- Aproape 600 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza…

