Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi, au fost depistate inca 1.383 de persoane infectate cu COVID, conform datelor oficiale oferite de catre Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 31.776 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 895 mai…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 1.263 de noi cazuri de infectari cu coronavirus, arata datele publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 32.671 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.131 mai…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 1.293 de noi cazuri de infectii cu COVID, conform datelor oficiale publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 35.802 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.216…

- In Iasi s-au inregsitrat in ultimele 24 de ore un numar de 1.035 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, conform datelor oficiale furnizate de catre Grupul de Comunicare Strategica. La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 40.018 cazuri noi de persoane infectate cu SARS…

- In Iasi, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.116 cazuri noi de infectii cu COVID, arata ultimele date publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica. In urma cu o zi au fost inregistrate 1.103 cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.668…

- In Iasi au fost depistate in ultimele 24 de ore inca 1.103 persoane care s-au infectat cu noul coronavirus, arata datele publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica. In urma cu o zi in judet au fost inregistrate alte 1.319 cazuri de COVID. La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Un nou record de infectari cu noul coronavirus fost inregistrat in Iasi in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oferite de catre Grupul de Comunicare Strategica in judet au fost inregistrate 1.319 noi cazuri de Covid. Un numar asemanator a fost inregistrat marti, respectiv 1.305 cazuri. In ultimele…

- 916 de noi cazuri de Covid și 78 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a informat marți Grupul de Comunicare Strategica. La terapie intensiva sunt internați 910 de pacienți. Pana astazi, 5 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate…