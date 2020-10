Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19.10.2020, a avut loc o intalnire la sediul Instituției Prefectului Prahova, cu reprezentanți (directori medicali și manageri) ai unitaților sanitare din județ, in vederea identificarii și implementarii soluțiilor de creștere a capacitații de internare și tratare a pacienților confirmați…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Ploiești (SJUP) a anunțat ca, de marți, unitatea mobila de Terapie Intensiva, aflata in incita unitații medicale, va fi din nou funcționala, a transmis luni Prefectura Prahova. Conducerea Prefecturii Prahova s-a intalnit luni cu directori medicali și manageri…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca miercuri va fi trimisa o echipa de la Inspectia de Stat din Minister la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, unde mai multi pacienti cu COVID-19, care aveau nevoie de ingrijiri in terapie intensiva, au fost trimisi la unitatea mobila pentru a se constata…

- Intr-un comunicat de presa transmis de Prefectura Suceava, vineri, 25 septembrie, se arata ca in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou” nu mai sunt paturi disponibile. Unitatea mobila de terapie intensiva donata de Stefan Mandachi, inaugurata cu surle si trambite…

- Autoritatile din judetul Prahova au raportat, marti, un numar de 632 de cazuri de infectare cu SARS-COV-2 active in judet, aproape o treime dintre acestea fiind in municipiul Ploiesti. Unitatea mobila de Terapie Intensiva, a carei instalatie de climatizare s-a defectat in urma cu peste doua saptamani,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova anunta ca "a identificat un nou spital pentru cresterea capacitatii de internare a pacientilor COVID-19” si ca in judet va creste si capacitatea de testare a celor suspecti de a fi infectati cu virusului SARS-CoV-2. Demersurile in aceasta privinta sunt facute…

- Spitalul Județean de Urgența Ploiești, desemnat spital pentru primirea cazurilor de COVID-19, este in pragul colapsului. Unitatea de Primiri Urgențe nu mai face fața numarului ridicat de pacienți inregistrați zilnic și s-a ajuns in situația in care in izolatorul din Unitatea de Primiri Urgențe sunt…

- Unitatea mobila aflata in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti nu mai este functionala din cauza unei defectiuni la sistemul de climatizare. Cei opt pacienti infectati cu SARS-CoV-2 care erau tratati aici au fost mutati in regim de urgenta la alte spitale.