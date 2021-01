Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de sambata au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 103 persoane și au intrat in izolare șase persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 162. Localitațile unde au aparut noi infectari sunt: Timișoara –83, Lugoj -5, Buziaș-1, Ciacova-1, Deta-1,…

- Rata de infectare cu COVID 19 continua sa scada ușor in Timișoara, ajungand astazi, conform raportarii transmise de Prefectura Timiș, la 6,84. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,36; Deta – 2,89; Faget – 3,11; Gataia -3,90; Jimbolia- 5,45;…

- Rata de infectare a scazut in Timișoara, coborand sub 8 la 7,72. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 7,05; Buziaș – 3,15; Ciacova – 3,16; Faget – 3,37; Gataia -5,54 ; Jimbolia- 5,81; Recaș – 4,55; Sannicolau Mare -7,61; Barna – 3,29; Becicherecu…

- Este nebunie la Timișoara, acolo unde rata infectarilor este de 8 la mie pentru a doua zi consecutiv, conform datelor furnizate de autoritațile locale. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Citește și: Un medic ATI RUPE…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a scazut puțin in Timișoara, de la 8,4 la 8,2. Celelalte localitați din Timiș cu rata de infectare pe ultimele 14 zile de peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 6,85; Buziaș – 3,73; Ciacova – 6,84; Faget – 3,24, Gataia -5,24; Jimbolia- 5,08; Recaș – 4,65;…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a crescut ajungand la 7,83. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,55; Buziaș – 4,78; Ciacova – 9,29; Deta – 3,28, Gataia -5,09, Jimbolia- 3,53; Recaș – 5,43; Sannicolau Mare -10,29; Barna – 3,29;…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 253 de cazuri noi de infectare virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.338 de teste efectuate Timișoara – 126, Lugoj – 14, Buziaș – 1, Ciacova – 3, Faget – 3, Jimbolia – 6, Recaș – 2, Sannicolau Mare […]…