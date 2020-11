Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii PE și Președinția semestriala a Consiliului au ajuns la un compromis care contureaza un acord politic cu privire la viitoarea finanțare a Uniunii Europene. . Cetatenii vor beneficia de suplimentari importante ale programelor emblematice ale UE, cum ar fi in domeniul sanatatii (EU4Health),…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Romania va beneficia de 46,4 miliarde de euro in urma acordului dintre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana cu privire la bugetul multianual al UE, informeaza Agerpres. Premierul Ludovic Orban a salutat acordul asupra bugetului multianual…

- Ziarul Unirea Romania va putea atrage aproape 80 de miliarde de euro, bani europeni: Acord intre Parlamentul European și Consiliul UE pe bugetul de relansare economica Marți, 10 noiembrie, negociatorii Parlamentului European și cei ai Consiliului UE au ajuns la un acord crucial pe pachetul financiar…

- Parlamentul European a ajuns marți la un acord, dupa negocieri lungi cu Consiliul UE, privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2021-2027 și resursele financiare proprii, care insumeaza peste 1.800 de miliarde de euro pentru relansarea economiei, Acordul Verde European și Agenda Digitala, anunța…

- Parlamentul European a ajuns marți la un acord, dupa negocieri lungi cu Consiliul UE, privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2021-2027 și resursele financiare proprii, care insumeaza peste 1.800 de miliarde de euro pentru relansarea economiei, Acordul Verde European și Agenda Digitala.

- „Guvernele si politicienii care pun in pericol independenta justitiei si care nu respecta valorile europene nu vor mai avea acces la banii europeni. Renew Europe, grupul politic pe care il conduc in Parlamentul European, a obtinut astazi o victorie remarcabila: crearea unui mecanism de protectie a statului…

- Țarile UE care nu respecta statul de drept vor risca sa piarda accesul la fondurile UE, in temeiul unui acord provizoriu incheiat joi de negociatorii Parlamentului și Consiliului.„Acordul de astazi este un reper pentru protejarea valorilor UE. Pentru prima data, am stabilit un mecanism care…

- NEXT GENERATION EU: MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚA La nivelul U.E., Comisia Europeana a propus un nou instrument de redresare, pentru depasirea crizei declansate de pandemia de COVID-19, intitulat Next Generation EU, in cadrul revizuirii bugetului UE pe termen lung. Potrivit estimarilor,…