Inca 15 romani si-au pierdut viata din cauza coronavirusului. Bilantul total al victimelor ajunge la 306, potrivit datelor raporate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. In Romania, pana la aceasta ora, au fost depistate 5.990 de cazuri de infectii cu coronavirus. Deces 291 Femeie, 58 ani din judetul Brasov. (Asistenta medicala) Recoltare proba COVID-19 in data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv in data de 01.04.2020. (...)