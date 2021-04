Încă 144 de cabinete pentru vaccinarea cu serul Pfizer, deschise de autorităţi Alte 144 de centre de vaccinare, in care va fi folosit serul Pfizer, vor fi deschise, marți, numarul total de fluxuri pentru imunizarea cu acest ser ajungand la 948. Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, din 13 aprilie, vor fi operationalizate inca 144 de cabinete noi de vaccinare unde se va aloca vaccin de […] The post Inca 144 de cabinete pentru vaccinarea cu serul Pfizer, deschise de autoritati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

