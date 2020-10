Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat, joi, ca sunt 930 de unitați școlare in scenariul roșu, respectiv cursuri exclusiv online, cu 141 mai mult decat miercuri. Potrivit raportarii MEC, 5.266 de școli activeaza in scenariul galben. In 11.460 de unitați de invațamant din țara elevii și preșcolarii participa zilnic la cursuri, cu respectarea și […] The post Inca 141 de șoli intra in scenariul roșu, fața de ieri. Numarul total se apropie de 1.000 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .