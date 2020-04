Stiri pe aceeasi tema

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus au fost anunțate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul deceselor din Romania a ajuns la 318. Deces 315 Barbat, 62 ani din județul Mureș. Contact caz confirmat. Internat in Spitalul Clinic Județean Targu Mureș – Pneumologie in…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310. Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – Secția de Nefrologie in data de 30.03.2020, pentru hemodializa.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 12 romani au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 282 de decese. Iata cea mai recenta lista a victimelor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 271 Barbat, 70 de ani din…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta in cinci decese ale unor pacienti infectati cu coronavirus. Toti cei cinci pacienti sufereau si de alte boli. Bilantul deceselor in Romania in contextul epidemiei de coronavirus ajunge la 215. Deces 211. Barbat, 53 de ani, din județul Suceava. Internat pe data…

- Alte 8 decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate, luni seara, prin Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, este vorba despre pacienți din Suceava, Satu-Mare și Bistrița-Nasaud. Doi dintre ei aveau 41 de ani, respectiv 42 de ani. Numarul total de decese a ajuns…

- Un barbat de 77 de ani, din Hunedoara, este al 47-lea deces pe teritoriul Romaniei din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Pacientul suferea și de cardiopatie ischiemica. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca un barbat de 77 de ani, din județul Hunedoara este al 47-lea deces din Romania,…

- In aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica.15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020 16. Femeie, 70…

