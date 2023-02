Încă 10 români au fost aduși din Turcia cu o aeronavă a MApN Inca 10 romani au fost imbarcați, miercuri seara, in Turcia, intr-o aeronava militara, pentru a fi repatriați, a anunțat ministerul roman de Externe. Pana acum au mai fost aduși in țara, pe 6 și pe 7 februarie, alți 21 de cetațeni romani. Printre cei 10 cetațeni romani repatriați miercuri, 8 februarie, de pe Aeroportul din […] The post Inca 10 romani au fost aduși din Turcia cu o aeronava a MApN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 8 februarie, alți 10 cetateni romani au fost imbarcati in vederea repatrierii prin intermediul unui nou zbor umanitar efectuat de o aeronava a MApN. Astfel, trei cetateni romani, o mama si doi copii, au fost imbarcati in vederea repatrierii intr-o aeronava militara romana de pe Aeroportul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca, pana in prezent, 21 de cetateni romani au fost repatriati, dupa cutremurul din Turcia. El a adaugat, referitor la Siria, ca nu au existat solicitari de repatriere, pana acum. „21 de cetateni romani au fost repatriati, pana acum. De altfel, azi cinci…

- Alti 13 cetateni romani au fost adusi in tara din Turcia cu o aeronava militara, in seara de marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit Ministerului roman al Apararii, din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator. Ei au fost imbarcati…

- Salvatorii romani care intervin in Turcia in orașul Antakya incearca miercuri dimineața sa scoata de sub daramaturi un baiat de 16 ani. In timpul nopții au salvat un barbat care ramasese cu piciorul prins sub o grinda de beton. In același loc au gasit doua persoane decedate. ”Pe parcusul nopții, echipei…

- Alti 13 cetateni romani vor fi adusi in tara din Turcia cu o aeronava militara, in seara de marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit Ministerului roman al Apararii, din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator. Ei au fost imbarcati…

- O aeronava C27-J Spartan a aterizat, marti, la Baza 90 Transport Aerian, avand la bord 8 pasageri romani si 2 polonezi repatriati din Turcia. ”In jurul orei 01.30 o aeronava C27-J Spartan a aterizat la Baza 90 Transport Aerian avand la bord 8 pasageri romani si 2 polonezi repatriati din Turcia. Reamintim…

- UPDATE Cei noua studenți romani și profesorul lor coordonator vor fi repatriați luni. „Din dispoziția Prim-ministrului Nicolae Ciuca, cei noua studenți romani și profesorul coordonator care au solicitat sprijinul statului roman in urma cutremurului din Turcia vor fi repatriați astazi. Ei vor fi preluați…

- O aeronava de mici dimensiuni a aterizat fortat luni in localitatea Vladeni, județul Iași. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU Iasi. La bordul aeronavei se aflau doi cetațeni englezi care sunt in afara oricarui pericol, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Situatii de Urgenta…