- Consiliul UE a anunțat, luni, ca a convenit asupra poziției sale in negocierile pe care le va purta cu Parlamentul European, cu privire la propunerea Comisiei Europene pentru introducerea unui salariu minim adecvat la nivelul statelor membre ale blocului comunitar. Potrivit europarlamentarului Corina…

- Ministrii cu atributii in domeniul ocuparii fortei de munca si al afacerilor sociale din cadrul UE reuniti in Consiliu luni la Bruxelles au ajuns la un acord asupra mandatului de negociere cu privire la o propunere a Comisiei Europene de legiferare a unor salarii minime adecvate in Uniune, conform…

- Deputatii europeni au dat unda verde joi pentru inceperea negocierilor cu Consiliul UE privind o directiva care va garanta tuturor lucratorilor din Uniune un salariu minim „corect si adecvat”. Negocierile pot incepe de indata ce Consiliul isi aproba propria pozitie.

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, au ajuns ieri la un acord politic informal privind bugetul UE pentru 2022, al doilea in cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027. Luni seara, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene,…

- Europarlamentarul Victor Negrescu anunța ca Parlamentul European va aloca fonduri suplimentare pentru copii. Suma va fi inclusa in bugetul european la solicitarea eurodeputatului roman facuta in numele Grupului S&D. In cadrul reuniunii Parlamentului European de la Strasbourg, eurodeputatul…

- Articolul Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut 700 de milioane de euro suplimentare pentru copii in propunerea de buget european susținuta de Parlamentul European se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In cadrul reuniunii Parlamentului European de la Strasbourg, eurodeputatul Victor Negrescu,…

- Parlamentul European solicita Comisiei sa acționeze imediat pentru a apara cetațenii polonezi și fundamentele legislației UE, prin declanșarea mecanismului de condiționalitate privind statul de drept. In cadrul unei dezbateri in plen aprinse cu prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, cu președinta…