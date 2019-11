Inbagaj.ro a lansat in Romania in premiera bagaje cu ampreta digitala X-RAY de la producatorul german TITAN Inbagaj.ro, liderul local al pietei de bagaje si accesorii de calatorie, a lansat in premiera noua serie de bagaje X-RAY de la producatorul de trolere TITAN, din Hamburg, Germania.



Cheia pierduta, combinatia de numere uitata? - cu TITAN X-RAY PRO, astfel de probleme la deschiderea bagajelor sunt de domeniul trecutului: ca unic importator al producatorului german, Inbagaj.ro lanseaza in premiera o valiza cu amprenta digitala integrata pentru deblocarea incuietorii.



Pentru deblocarea X-RAY PRO, turistul isi poate salva amprenta personala si poate deschide valiza pur si simplu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

