Stiri pe aceeasi tema

- ”Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a instituit Codul galben pentru rauri din nord - vestul tarii, valabil incepand de astazi, de la ora 12:00, pana sambata dimineata, la ora 7:00. Astfel, sunt posibile depasiri ale cotelor de atentie pe rauri din bazinele hidrografice: Somes…

- Astazi, 22.05 a.c., echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Someș” al judetului Satu Mare a intervenit, in municipiul Satu Mare,... The post MUNIȚII NEEXPLODATE Munitii ramase neexplodate din timpul conflictelor militare gasite pe strada Iuliu Coroianu first appeared on Informatia…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a primit o alerta privind un incendiu intr-o șura din localitatea Santau. Cadrele militare de la Punctul de Lucru Tașnad au intervenit cu doua autospeciale echipate pentru stingerea cu…

- Exponatul saptamanii la Muzeul de Arta Populara Constanta "Ulcior de nunta" Vama Oas " Vama localitate din judetul Satu Mare reprezinta un vechi centru de olarie din Tara Oasului, cu insemnatate deosebita in secolul al XIX lea. Formele caracteristice sunt taierele, ulcioarele de "nanasi" si canile de…

- In data de 06.05.2024, in jurul orei 22:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu .... The post JUDEȚUL SATU MARE Incendiu la o casa de pe str. Careiului first appeared on Informatia Zilei .

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Someș” al judetului Satu Mare recruteaza candidati in vederea participarii la concursul organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu” Boldesti, sesiunea aprilie - iulie 2024. The post JUDEȚUL SATU MARE ISU Satu Mare recruteaza…

- Locuitorii din localitațile Babașești, Potau, Iojib și Romanești din județul Satu Mare au motiv de sarbatoare, avand in vedere recenta extindere a rețelei de gaze naturale, un proiect major realizat de compania Delgaz Grid in colaborare cu Primaria Medieșu Aurit. Aceasta inițiativa marcheaza un pas…

- In data de 07.03.2024, la ora 03:47, dispeceratul Inspectoratului pentru situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina... The post INCENDIU Incendiu la o casa de locuit din Ardud first appeared on Informatia Zilei .